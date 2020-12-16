Артисты "Дизель Шоу" прониклись поэтическим духом, решив метко показать разницу между менталитетом украинцев и русских на примере Тараса Шевченко и Александра Пушкина

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале юмористов опубликовано свежее видео с упомянутым роликом (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

На кадрах "светило русской поэзии" Пушкин предстал несколько пафосным. Он резко контрастировал с мудрым "кобзарем" Шевченко во время их творческого батла.

«Как лучше подписать послание: "Великим потомкам гордой страны" или "гордым потомкам великой страны"?», — мучался Пушкин. «Напиши проще: россиянам от эфиопа», — посоветовал ему украинский коллега.

Кроме того, Тарас Григорьевич "толсто" намекнул о том, откуда растут беды украинцев.

«Можно подумать у вас бед меньше, чем у нас», - в какой-то момент произнес Пушикин, получив неожиданный ответ от коллеги: «У нас будет всегда на одну беду больше, чем у вас. Потому что вы наши соседи».

Также артисты "Дизель Шоу" обыграли в шутливой форме трудности перевода с украинского на русский языки.

В частности, что касается слов "розуміти" и "понимать".

«Мы пытаемся жить по разуму, а вы — по понятиях», - лихо закрутил Шевченко.

Естественно, российская аудитория оказалась не в восторге от сценки "Дизель Шоу". Пользователи накинулись в комментариях на артистов, сравнивая их со студией "Квартал 95" и упрекая в политической заангажированности.

"Давайте дизелята в том же духе.. Сгорел сарай, гори и хата!!!))"

"Талант від національності не залежить"

"Не приятно, грустный осадок от этого номера. А говорили что вне политики"

"Привет Дизелям из Петербурга. Что же вы так о Пушкине? Вы говорили об отсутствии политики, а на факте?"

"95 й квартал,вариант №2"

"Очень сильное разочарование, в вас после такого"

"Это ж надо, до такой мерзости опуститься"

"Эхх... люблю ваши шоу), но тут...осадочек остался... Принижать одного великого человека, возвышать другого - это неэтично"

"Даже как-то гадко стало!"

Напомним, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" сэкономила на косметологе и сильно пожалела, актриса рыдала от боли: "Красота требует жертв".