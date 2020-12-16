Артисты "Дизель Шоу" прониклись поэтическим духом, решив метко показать разницу между менталитетом украинцев и русских на примере Тараса Шевченко и Александра Пушкина
Как передает Politeka.net, на YouTube-канале юмористов опубликовано свежее видео с упомянутым роликом (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
На кадрах "светило русской поэзии" Пушкин предстал несколько пафосным. Он резко контрастировал с мудрым "кобзарем" Шевченко во время их творческого батла.
«Как лучше подписать послание: "Великим потомкам гордой страны" или "гордым потомкам великой страны"?», — мучался Пушкин. «Напиши проще: россиянам от эфиопа», — посоветовал ему украинский коллега.
Кроме того, Тарас Григорьевич "толсто" намекнул о том, откуда растут беды украинцев.
Масштабные столкновения начались на Майдане, в ход пошли гранаты: кадры безумия
Жена Олега Винника получила по заслугам, появились фото: "Сердце останавливается..."
Морозы до -16 и дожди ударят по украинцам, погода готовит новые пытки после гололеда: "С 14 декабря..."
Сбежавшая от Тарзана Королева взбудоражила новой внешностью и не только: "без этого надутого жеребца..."
«Можно подумать у вас бед меньше, чем у нас», - в какой-то момент произнес Пушикин, получив неожиданный ответ от коллеги: «У нас будет всегда на одну беду больше, чем у вас. Потому что вы наши соседи».
Также артисты "Дизель Шоу" обыграли в шутливой форме трудности перевода с украинского на русский языки.
В частности, что касается слов "розуміти" и "понимать".
«Мы пытаемся жить по разуму, а вы — по понятиях», - лихо закрутил Шевченко.
Естественно, российская аудитория оказалась не в восторге от сценки "Дизель Шоу". Пользователи накинулись в комментариях на артистов, сравнивая их со студией "Квартал 95" и упрекая в политической заангажированности.
"Давайте дизелята в том же духе.. Сгорел сарай, гори и хата!!!))"
"Талант від національності не залежить"
"Не приятно, грустный осадок от этого номера. А говорили что вне политики"
"Привет Дизелям из Петербурга. Что же вы так о Пушкине? Вы говорили об отсутствии политики, а на факте?"
"95 й квартал,вариант №2"
"Очень сильное разочарование, в вас после такого"
"Это ж надо, до такой мерзости опуститься"
"Эхх... люблю ваши шоу), но тут...осадочек остался... Принижать одного великого человека, возвышать другого - это неэтично"
"Даже как-то гадко стало!"
Напомним, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".
Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" сэкономила на косметологе и сильно пожалела, актриса рыдала от боли: "Красота требует жертв".