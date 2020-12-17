Актер популярного украинского проекта "Дизель шоу", Евгений Сморигин, раскрыл секрет вкусного блюда на Новый год
Артист начинал свой путь с выступления в команде "КВН", годы спустя он стал актером программы "Дизель Шоу", передает Politeka.net. Сморигин уже давно полюбился зрителям и пользуется большой популярностью.
В этот раз Евгений решил раскрыть рецепт новогоднего блюда без мяса.
Ингредиенты:
- горбуша - 2 кг
- брокколи - 650 г
- лук - 3 головки
- лимон - 2 шт.
Для соуса:
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- сметана 15% жирности - 360 г
- горчица - 1 ч.л.
- укроп - 1 небольшой пучок
- чеснок - 2 зубчика
- приправа, соль, перец
Брокколи варим в подсоленной воде 2 минуты, сливаем воду, добавляем оливковое масло.
Лук и лимон нарезаем кольцами.
Далее делаем соус: в сметану добавляем, горчицу, чеснок, любимую приправу. Режем укроп и добавляем в сметану - мешаем.
Нарезаем горбушу, солим, перчим и посыпаем розмарином. Даем рыбе отдохнуть 20 минут.
Накрытый фольгой противень смазываем маслом. Раскладываем лук, лимон и рыбу. Выжимаем сок лимона на рыбу. Поливаем соусом и выкладываем брокколи. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 20 минут при 200 градусах. Снимаем фольгу и оставляем в духовке еще на 5-10 минут, чтобы рыба чуть подрумянилась.
За час пост собрал почти 600 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восторге.
"Сложно очень сложно 😮", "Женечка, вы, как всегда, радуете нас своими кулинарными изысками😋", "Ну вы, Женя, и даете, кроме того что вы прекрасный актер, оказывается вы и кулинар отменный", "Вау😋", - написали пользователи сети.
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