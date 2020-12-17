Актер популярного украинского проекта "Дизель шоу", Евгений Сморигин, раскрыл секрет вкусного блюда на Новый год

Артист начинал свой путь с выступления в команде "КВН", годы спустя он стал актером программы "Дизель Шоу", передает Politeka.net. Сморигин уже давно полюбился зрителям и пользуется большой популярностью.

В этот раз Евгений решил раскрыть рецепт новогоднего блюда без мяса.

Ингредиенты:

горбуша - 2 кг

брокколи - 650 г

лук - 3 головки

лимон - 2 шт.

Для соуса:

сметана 15% жирности - 360 г

горчица - 1 ч.л.

укроп - 1 небольшой пучок

чеснок - 2 зубчика

приправа, соль, перец

Брокколи варим в подсоленной воде 2 минуты, сливаем воду, добавляем оливковое масло.

Лук и лимон нарезаем кольцами.

Далее делаем соус: в сметану добавляем, горчицу, чеснок, любимую приправу. Режем укроп и добавляем в сметану - мешаем.

Нарезаем горбушу, солим, перчим и посыпаем розмарином. Даем рыбе отдохнуть 20 минут.

Накрытый фольгой противень смазываем маслом. Раскладываем лук, лимон и рыбу. Выжимаем сок лимона на рыбу. Поливаем соусом и выкладываем брокколи. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 20 минут при 200 градусах. Снимаем фольгу и оставляем в духовке еще на 5-10 минут, чтобы рыба чуть подрумянилась.

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