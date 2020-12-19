Відома модель Демі Роуз показала себе в незвичайному вбранні

На фото красуня позує в чоботях вище коліна, шубі, боді з великим декольте і окулярах. Демі зібрала волосся назад, а образ доповнила невеликим макіяжем. Красуня відчинила шубку, щоб показати пишний бюст, який так і випирав з боді. Завдяки цьому кадри вийшли дуже спокусливими і пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ласкаво просимо в матрицю ...

Один з моїх улюблених образів", - написала красуня.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так Демі !! Вбити це", "моя кохана дівчина", "Красиво і ідеально", "хто-небудь тут для мене", "Ти виглядаєш приголомшливо, дитина"," блін, у неї великі снаряди"," Вбивця королев"," дитина номер один"," цей наряд відмінно виглядає на тобі, дорога"," ти така красуня"," дуже красиво дуже красиво"," матриця ніколи не виглядала краще","я повинен сказати, що ви абсолютно екзотично красива і чудова панянка".

Повідомлялося, що знаменита модель Демі Роуз показала розкішний домашній образ в одному крихітному ліфчику.

Цього разу Демі похвалилася розкішними достоїнствами шостого розміру в чорному ліфі на тонких лямках. Волосся дівчина зав'язала в низький хвіст, а акцент зробила нам масивних золотих сережках-кільцях з камінням.

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