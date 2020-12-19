Известная модель Деми Роуз показала себя в необычном наряде

На фото красотка позирует в сапогах выше колена, шубе, боди с большим декольте и очках. Деми собрала волосы назад, а образ дополнила небольшим макияжем. Красотка распахнула шубку, чтобы показать пышный бюст, который так и выпирал из боди. Благодаря этому кадры получились очень соблазнительными и пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добро пожаловать в Матрицу ...

Один из моих любимых образов", - написала красотка.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да Деми !! Убить это", "Моя любимая девушка", "Красиво и идеально", "Кто-нибудь здесь для меня", "Ты выглядишь потрясающе, детка", "Блин, у нее большие снаряды", "Убийца королев", "Ребенок номер один", "Этот наряд отлично смотрится на тебе, дорогая", "ты такая красавица", "Очень красиво очень красиво", "Матрица никогда не выглядела лучше", "Я должен сказать, что вы совершенно экзотически красивая и великолепная барышня".

Сообщалось, что знаменитая модель Деми Роуз показала роскошный домашний образ в одном крошечном лифчике.

В этот раз Деми похвалилась роскошными достоинствами шестого размера в черном лифе на тонких лямках. Волосы девушка завязала в низкий хвост, а акцент сделала нам массивных золотых серьгах-кольцах с камнями.

Напомним, аппетитная Деми Роуз не смогла вместить упругие "булочки" в боди

А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила релакс в мини-купальнике, который ничего не скрыл

Также Politeka сообщала, что роскошная Деми Роуз подразнила аппетитными "булочками" в обтягивающем наряде



