Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про будинок

На фото Амбросіо зав'язала накидку на талії, а образ доповнила бюстгальтером білого кольору, а сиділа в солом'яному кріслі. Дівчина спокусливо вигиналася і хвалилася своєю красою, світячи стегнами. Кадри вийшли максимально спокусливими і пікантними, так як Алессандра не соромилася себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Або в солом'яному будинку, солом'яному", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "казково назавжди моя улюблена"," Так красиво, так прекрасно"," ти дуже пристрасна"," красуня Алессандра"," гаряча кішка"," зовсім не постаріли"," виглядає красиво і мило"," Ось як я виглядаю", " Привіт хороший ніч. Я люблю тебе, цілу", "жінка, ти повертаєш це сяйво", " ви така добра, скромна і врівноважена Алессандра, ваш підхід до життя освіжає!".

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Алессандра вирішила вийти на пляж і використовувати в своєму образі вічну класику – білу сорочку, яка актуальна в будь-якому сезоні. Поверх сорочки вона накинула чорний кардиган, який зробив образ супермоделі спокусливим і стильним.

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