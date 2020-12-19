Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о доме

На фото Амбросио завязала накидку на талии, а образ дополнила бюстгальтером белого цвета, а сидела в соломенном кресле. Девушка соблазнительно выгибалась и хвасталась своей красотой, светя бедрами. Кадры получились максимально соблазнительными и пикантными, так как Алессандра не стеснялась себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Или в соломенном доме, соломенном", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Сказочно навсегда моя любимая", "Так красиво, так прекрасно", "ты очень страстная", "Красотка Алессандра", "Горячая кошка", "Совсем не постарели", "Выглядит красиво и мило", "Вот как я выгляжу", "Привет хороший ночь. Я люблю тебя, целую", "Женщина, ты возвращаешь это сияние", "Вы такая добрая, скромная и уравновешенная Алессандра, ваш подход к жизни освежает!".

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Алессандра решила выйти на пляж и использовать в своем образе вечную классику – белую рубашку, которая актуальна в любом сезоне. Поверх рубашки она накинула черный кардиган, который сделал образ супермодели соблазнительным и стильным.

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