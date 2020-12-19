Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

Красуня цього разу здалася в напівпрозорих чорних штанях. Образ дівчина доповнила бюстгальтером, який ледве вміщав шостий розмір моделі. Анастасія стояла біля пляжу, розвернувшись спиною до камери, щоб показати свою пишну п'яту точку. Волосся Квітко залишила розпущеним, а очі опустила вниз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Як красиво ? Ти дуже гарненька і дуже красива, найкрасивіша у Всесвіті", "Я не знаю, що привертає мою увагу найбільше", "чудова і супер красива дівчина", "ти мила і апетитна бомба, Мамасіта", "Велика п'ята точка, дуже добре".

Ми повідомляли, що російська модель Анастасія Квітко не стала приховувати форми у вузькій кофті.

Навіть у вузькій кофті чорного кольору Квітко вдалося створити пікантний і дещо відвертий образ. Модель не тільки показала бюст в до непристойності відкритому декольте з поглибленим вирізом, але ще і змогла підкреслити свої стегна у вузьких шкіряних брюках.

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