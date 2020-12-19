Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

Красотка в этот раз показалась в полупрозрачных черных штанах. Образ девушка дополнила бюстгальтером, который еле вмещал шестой размер модели. Анастасия стояла у пляжа, развернувшись спиной к камере, чтобы показать свою пышную пятую точку. Волосы Квитко оставила распущенными, а глаза опустила вниз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Как красиво ? Ты очень хорошенькая и очень красивая, самая красивая во вселенной", "Я не знаю, что привлекает мое внимание больше всего", "Замечательная и супер красивая девушка", "Ты милая и аппетитная бомба, Мамасита", "Большая пятая точка, очень хорошо".

Мы сообщали, что российская модель Анастасия Квитко не стала скрывать формы в узкой кофте.

Даже в узкой кофте черного цвета Квитко удалось создать пикантный и несколько откровенный образ. Модель не только показала бюст в до неприличия открытом декольте с углубленным вырезом, но еще и смогла подчеркнуть свои бедра в узких кожаных брюках.

Напомним, русская Кардашьян обтянула свои космические объемы полупрозрачным топиком

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