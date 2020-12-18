Американська фітнес-модель Ана Чері у чорній білизні вирішила влаштувати фотосесію у ванній кімнаті

Так, цього разу на фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, Ана показала сміливий і одночасно з тим простий образ. Спортсменка постала в одній чорній білизні скромного дизайну, а також теплій кофті пудрового відтінку, яку скинула з плечей для більш відвертого вигляду.

При цьому позувала фітнес-красуня прямо у ванній кімнаті – сидячи на бортику ванної Чері ледь помітно посміхалася і притримувала кофту на рукавах. Велика частина її тіла була прихована, проте зона декольте в чорному ліфі привернула увагу шанувальників спортсменки.

Як правило, Ана ділиться більш зухвалими образами, тому стриманий кадр був незвичний для фанатів:

"Так мило над шиєю і так жарко під нею; Мамасіта hermosa divina❤️; такий милий образ😍; ви прекрасна дама, тут одні компліменти; красива зачіска; приголомшливо 🤓; як красиво твоє обличчя? Чудове тіло; Буквально занадто багато 🔥; вона дуже красива і сама все знає; навіщо у ванній ще кофта? Знімайте; дала зігрітися однією позою".

Раніше ми писали, що Ана звикла показувати фігуру, щоб підкреслити яскравою своїх образів, також Ана зрідка ділиться і особистими Селфі.

Одне з таких порадувало фанатів – Чері блиснула достоїнствами в незвичайній піжамі-коротеньких червоних шортиках з малюнками чоловічків в костюмах, білій майці без рукавів і червоній шапці Санта-Клауса.

Як відомо, днями Ана вирушила на бурхливу вечірку з подругами, де вони разом прикрашали ялинки, веселилися і танцювали з іграшками в руках. Схоже, зірка у всю готується до святкування Нового року.

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