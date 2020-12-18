Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в п'ятничному настрої
На фото Котова позує в піжамі і пухнастих тапочках. Красуня сиділа на барному стільці, а навколо можна побачити подружок і сестру співачки. Всі дівчата тримали в руках келихи з напоями і посміхалися. Кадр вийшов дуже світлим і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Настрій грайливий: коктейлів з ранку, блиску піжам побільше, посмішок подруг і приводів для свята нескінченних, сьогодні п'ятниця.
А який настрій у тебе зараз, відчуваєш наближення свята?",- написала красуня під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Буду відзначати Новий рік з рідними набридли клуби, тусовки !!!", "Я вже вся в передчутті свята, настрій на висоті)", "я відчуваю себе погано, а не Свята п'ю чай і оповита в ковдру, не вистачає чоловіка щоб обійняв і ліг поруч"," у Вас Піжамна вечірка або піжамний ранок?", "Настрій вогонь.З нетерпінням чекаю свят і закінчення цього року".
Повідомлялося, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова блиснула пружними принадами у відвертому образі.
Красуня постала в одному лише нижній білизні. Білий комплект підкреслив її природні достоїнства і прикрив лише найінтимніші місця, а мереживні підв'язки для панчіх і троянда в руці надали кадру ще більшої пікантності.
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А ще pollteka писала, що екс-ВІА Гра Котова в прозорих мереживах блиснула своєю трояндочкою
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