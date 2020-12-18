Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в п'ятничному образі

На фото красуня була в чорному вбранні, з якого випирав бюст. У дівчини було величезне декольте, а в руках Лексі тримала келих з напоєм. Волосся модель залишила розпущеним, а образ доповнила невеликим макіяжем. Зірка рукою обняла знизу бюст, роблячи його на кадрі більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як зірка викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "снаряди на мільйон, захоплює дух".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай вражає формами в ефектних декольте.

Кай позувала в наряді в клітинку з глибоким декольте, з якого виставився бюст.

Красуня трохи вигнулася, що, здавалося, груди зараз вистрибне. Крім того, гарячий ракурс дозволив помилуватися розкішним бюстом у всій красі.

Ми писали, що популярна фітнес-модель Лексі Кай вразила шанувальників фігуристими «м'ячиками», оголивши зону декольте до непристойності.

"Тільки для ваших очей. Чорний Суцільний", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Лексі Кай позує в облягаючому чорному боді з глибоким декольте, яке ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру.

Нагадаємо, Лексі Кай без білизни заворожила завидними обсягами в топіку з непристойним декольте

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай заманила видом в мікро-трусиках

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