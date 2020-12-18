Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в пятничном образе

На фото красотка была в черном наряде, из которого выпирал бюст. У девушки было огромное декольте, а в руках Лекси держала бокал с напитком. Волосы модель оставила распущенными, а образ дополнила небольшим макияжем. Звезда рукой обняла снизу бюст, делая его на кадре больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как звезда выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Снаряды на миллион, захватывает дух".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай впечатляет формами в эффектных декольте.

Кай позировала в наряде в клеточку с глубоким декольте, из которого выставился бюст.

Красотка немного выгнулась, что, казалось, грудь сейчас выпрыгнет. Кроме того, горячий ракурс позволил полюбоваться роскошным бюстом во всей красе.

Мы писали, что популярная фитнес-модель Лекси Кай впечатлила поклонников фигуристыми «мячиками», обнажив зону декольте до неприличия.

«Только для ваших глаз. Черный сплошной», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Лекси Кай позирует в облегающем черном боде с глубоким декольте, которое эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру.

Напомним, Лекси Кай без белья заворожила завидными объемами в топике с неприличным декольте

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай завлекла видом в микро-трусиках

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай завлекла видом в микро-трусиках



