Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", вже зробила свій вибір

Як передає Politeka.net, яскравим кадром поділився у своєму мікроблозі в Instagram ведучий проекту Григорій Решетник.

На фото високий Григорій в чорному костюмі позує разом з 31-річною Ксенією - інтрига ось-ось розкриється.

За правилами шоу дівчина вже зробила свій вибір і весь цей час, поки глядачі спостерігали з екранів за розвитком подій, повинна була тихенько відсиджуватися разом зі своїм обранцем і ніяк не проявлятися разом на публіці (так як ефіри знімають набагато раніше, ніж потім випускають).

Але вже в п'ятницю, 18 грудня, все розкриється - публіка дізнається ім'я переможця і завойовника серця Мішиної. Як відомо, до фіналу дійшли сценарист із "Квартал 95" Олександр Еллерт і бізнесмен Олексій Тригубенко.

"Холостячка! Фінал! 💍 Ви готові??? ❤", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати:

"Які красиві😍"

"Чекаємо з нетерпінням!!!🔥"

"Сподіваюся не розчаруємося"

"Сашу вибере вона 😉" - "сподіваюся 🤞 ні 😂 😂 "

"Ухххх...чекаємооо 💞 😍 "

"Так і знала, що Ви заберете Ксенію у фіналі😊"

"нема з кого вибирати 🤣 🤣 "

"Буде як завжди в житті: нам нормальний не потрібен, нам невизначеність в завтрашньому дні потрібна!))"

"Чекаємо! Вболіваємо за Льоху✊"

"Чому не в сукні?)"

"Ксюша вибере Сашу, відчуваю серцем. Я за Сашу"

"Якщо Ксюша вибере не Льошу, це буде розчарування року 🤦‍♀️😉😁"

Раніше ми повідомляли, напередодні фіналу "Холостячки" Мішина здивувала пронизливими словами.

"Звичайно закінчиться тільки телевізійна її частина, життя триває і для мене це лише початок. Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра - вирішувати тільки мені", - поділилася своїми думками дівчина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.