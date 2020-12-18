Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", вже зробила свій вибір
Як передає Politeka.net, яскравим кадром поділився у своєму мікроблозі в Instagram ведучий проекту Григорій Решетник.
На фото високий Григорій в чорному костюмі позує разом з 31-річною Ксенією - інтрига ось-ось розкриється.
За правилами шоу дівчина вже зробила свій вибір і весь цей час, поки глядачі спостерігали з екранів за розвитком подій, повинна була тихенько відсиджуватися разом зі своїм обранцем і ніяк не проявлятися разом на публіці (так як ефіри знімають набагато раніше, ніж потім випускають).
Але вже в п'ятницю, 18 грудня, все розкриється - публіка дізнається ім'я переможця і завойовника серця Мішиної. Як відомо, до фіналу дійшли сценарист із "Квартал 95" Олександр Еллерт і бізнесмен Олексій Тригубенко.
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Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
"Холостячка! Фінал! 💍 Ви готові??? ❤", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати:
"Які красиві😍"
"Чекаємо з нетерпінням!!!🔥"
"Сподіваюся не розчаруємося"
"Сашу вибере вона 😉" - "сподіваюся 🤞 ні 😂 😂 "
"Ухххх...чекаємооо 💞 😍 "
"Так і знала, що Ви заберете Ксенію у фіналі😊"
"нема з кого вибирати 🤣 🤣 "
"Буде як завжди в житті: нам нормальний не потрібен, нам невизначеність в завтрашньому дні потрібна!))"
"Чекаємо! Вболіваємо за Льоху✊"
"Чому не в сукні?)"
"Ксюша вибере Сашу, відчуваю серцем. Я за Сашу"
"Якщо Ксюша вибере не Льошу, це буде розчарування року 🤦♀️😉😁"
Раніше ми повідомляли, напередодні фіналу "Холостячки" Мішина здивувала пронизливими словами.
"Звичайно закінчиться тільки телевізійна її частина, життя триває і для мене це лише початок. Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра - вирішувати тільки мені", - поділилася своїми думками дівчина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.