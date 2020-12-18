Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і подружок
На фото Амбросіо позувала в накидці і бікіні. Поруч можна побачити ще одну дівчину в купальнику і прозорій накидці. А з іншого боку сиділа красуня в бікіні і шортиках. Дівчата спокусливо притиснулися один до одного і хвалилися ідеальними фігурами. Завдяки цьому кадри вийшли досить пікантними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я і мої дівчатка", - написала красуня.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Прекрасні дівчата", "ти підеш до річки"," схоже на фото для модної редакції"," але з'їси що-небудь"," Королева і її принцеси"," це машина мрії проїжджає, машина мрії","така ж ідеальна спокуслива, як справжня мама, спасибі за те, що поділилася, і сподіваюся, що з Різдвом вам добре".
Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо блиснула ідеальними формами в купальнику.
Цього разу спокусниця записала кілька сторіз, показуючи свою струнку фігуру і апетитні форми на пляжі.
Модель піднесла камеру ближче, роблячи селфі і попиваючи коктейль одночасно:"спека".
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