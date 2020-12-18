Співачка Джамала порадувала публіку яскравими кадрами - ніби сам там побував

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі фото й відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як відпочиває з дворічним сином Еміром і батьками в Єгипті (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на кадрах Джамала тримала хлопчика на руках - здавалося, що її захоплення не менше, ніж у дитини.

Зірка вбралася в джинси-моми і широку футболку з яскравим принтом, а її голову прикрашала африканська зачіска з кісок.

"Вперше побачити все!"- і це я не тільки про Еміра, а й про дідусів, і навіть про себе. Перший Єгипет, перший Марса-Алам, перші черепахи, перший дюгонь (морська корова). Наш перший підводний човен! Такий великий, а на ньому тільки ми вчотирьох, ще одні дідусь з бабусею і подружка Еміра Маша", - поділилася співачка.

Також вона згадала, не без жалю, що курорт Порт Ghalib нині пустує.

"У всьому порту тільки ми. Всі кафе і магазинчики пустують, плачуть. Так хочу, щоб швидше повернувся до життя цей маленький рай", - підсумувала Джамала.

Користувачі кинули обговорювати побачене:

"Спасибі, що ділитеся з нами, дуже цікаво ☺ А Подружка Маша - це вже серйозна доросла заява!😂 Як же швидко Емірка виріс❤ ❤ ️"



"Спасибі Вам за красу яку я побачила, як ніби і я там побувала😂 хоч і віртуально😍"

"Очманіти! Страшно красиво і над і під водою 😍 😍 "

"Це просто чарівно‼️👍"

Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри: «які ви чудові».

Як повідомляла Politeka, батько Джамали вразив талантом, Нікітюк не змогла пройти повз.