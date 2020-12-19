Курс валют в Україні 19 грудня готує підступний удар по гривні, Нацбанк перейде на бік долара і євро

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Стодоларовий "американець" сьогодні застигне на місці, хоча вже в понеділок Міжнародний банк відкриється з +0,96 пункти.

Євро вирішить "добити" гривню, набравши ще більше. Міжнародний банк у понеділок відкриється з + 2,29 пункти.

Курс валют 19 грудня буде таким:

100 доларів – 2781,84 грн;

100 євро - 3407,89 грн.

Російський» дерев'яний " сьогодні трохи підніметься. Гривня ослабне, зупинившись в районі 0,38112 пунктів.

До цього ми писали про терміни можливого зниження курсу долара до 26 грн. Такий прогноз озвучив аналітик Томаш Фіала.

За його словами, вже на початку 2021 року гривня може зміцнитися і курс долара знизиться до позначки у 26 грн/$.

Він також додав, що Нацбанк не дозволить курсу зміцнитися більш ніж на 10%.

При цьому фахівець розповів, що головними викликами майбутнього року є накопичені борги й неймовірний дефіцит бюджету.

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