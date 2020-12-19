Курс валют в Украине 19 декабря готовит коварный удар по гривне, Нацбанк перейдет на сторону доллара и евро
Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.
Стодолларовый «американец» сегодня застынет на месте, хотя уже в понедельник международный банк откроется с +0,96 пунктов.
Евро решит «добить» гривну, набрав еще больше. Международный банк в понедельник откроется с +2,29 пунктов.
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Курс валют 19 декабря будет таким:
100 долларов – 2781,84 грн;
100 евро – 3407,89 грн.
Российский «деревянный» сегодня немного поднимется. Гривна ослабнет, остановившись в районе 0,38112 пунктов.
До этого мы писали о сроках возможного понижения курса доллара до 26 грн. Такой прогноз озвучил аналитик Томаш Фиала.
По его словам, уже в начале 2021 года гривна может укрепиться и курс доллара понизится до отметки в 26 грн/$.
Он также добавил, что Нацбанк не позволит курсу укрепиться более чем на 10%.
При этом специалист рассказал, что главными вызовами предстоящего года являются накопленные долги и невероятный дефицит бюджета.
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