Курс валют в Украине 19 декабря готовит коварный удар по гривне, Нацбанк перейдет на сторону доллара и евро

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

Стодолларовый «американец» сегодня застынет на месте, хотя уже в понедельник международный банк откроется с +0,96 пунктов.

Евро решит «добить» гривну, набрав еще больше. Международный банк в понедельник откроется с +2,29 пунктов.

Курс валют 19 декабря будет таким:

100 долларов – 2781,84 грн;

100 евро – 3407,89 грн.

Российский «деревянный» сегодня немного поднимется. Гривна ослабнет, остановившись в районе 0,38112 пунктов.

До этого мы писали о сроках возможного понижения курса доллара до 26 грн. Такой прогноз озвучил аналитик Томаш Фиала.

По его словам, уже в начале 2021 года гривна может укрепиться и курс доллара понизится до отметки в 26 грн/$.

Он также добавил, что Нацбанк не позволит курсу укрепиться более чем на 10%.

При этом специалист рассказал, что главными вызовами предстоящего года являются накопленные долги и невероятный дефицит бюджета.

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