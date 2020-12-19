Популярна українська співачка Оля Полякова спокусила формами в сукні з розрізами, не встояв навіть DZIDZIO

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Маска в дії) ну, вибираємо?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Полякова позує в напівпрозорій сукні, ефектно вигинаючись і демонструючи розкішну фігуру у всій красі. На одному зі знімків можна помітити співака DZIDZIO, який від захоплення аж роззявив рот. Інші фанати красуні також прийшли в захват від побаченого.

"Ух Оля, це вже суцільний кекс. Виглядаєш круто",» чудовий вигляд«,» вау, це просто бомбезна Краса«,» Оля, гарнішаєте на очах", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Ольга Полякова показала, як перетворюється

Зірка намагається щоразу дивувати своїми образами. Цього разу Ольга розмістила кілька кадрів того, як їй роблять макіяж.

Сторіс починалися з того, що артистка показала у своєму будинку красиву і вже вбрану ялинку.

Співачка розповіла, що накрутила волосся. Тепер зірка стала походити на довговолосу русалку.

Видно, що, завдяки макіяжу, співачці вдалося трохи змінитися.

Нагадавши, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.

Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.