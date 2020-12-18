Співак Філіп Кіркоров розбурхав незвичайним кадром в компанії відразу двох відомих красунь

Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram цікаве фото, на якому показав "шматочок" зі зйомок новорічного шоу.

За сюжетом, до компанії друзів замість Діда Мороза прийшла людина в захисному костюмі. Кіркоров, співачки Ані Лорак і зірка "Дом-2", а також інші учасники події з оторопілими обличчями втупилися на гостя.

Філіп Бедросович з переляку навіть вхопився за оголене коліно Бузової і торкнувся тієї ж частини тіла Лорак - і це все одночасно - співак даремно час не витрачає.

"Щооо?!! Грінч все-таки вкрав Різдво? 😳 Коли з крутою компанією @anilorak @buzova86 на Новий Рік замовили Діда Мороза версії 20.20 🎅 але прийшов #Росспоживнагляд 🆘", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, жартівливий кадр багатьом сподобався:

"Які обличчя у всіх! 😯 Напевно буде цікава новорічна історія! 👍🔥"

"Картина Рєпіна "Припливли" 😉 🙊"

"Оригінальне фото 😂 🔥"

"Який рік, такий і Дід Мороз"

"Доросла казка😍 😍 😍!"

"Філіпу пощастило, є за кого схопитися від переляку...😂🤣😷"

"😂Фото принадність. Розсмішили.😂"

"❤️Хто ховається під маскою??? Ваші припущення?" - "Басков звичайно😂"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров здивував виглядом в незвичайній сукні-халаті із зображенням голого чоловіка з бородою. Розпатланий артист розвів руки в різні боки, щоб публіка змогла помилуватися його вбранням.

"Настрій - перевтілюватися!", - підписав кадр поп-король.

Нагадаємо, старіючий Кіркоров зняв перуку і показав Бузової, як виглядає насправді: «були б ідеальною парою».

Як повідомляла Politeka, круглощокий Кіркоров зі свіжою завивкою вразив прискіпливу Собчак і" коханку " Меладзе.

Також Politeka писала, що Ані Лорак звела Кіркорова з розуму розкішним чином, Бузова влаштувала сцену ревнощів.