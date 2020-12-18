Певец Филипп Киркоров взбудоражил необычным кадром в компании сразу двух известных красоток

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм любопытное фото, на котором показал "кусочек" со съемок новогоднего шоу.

По сюжету, к компании друзей вместо Деда Мороза пришел человек в защитном костюме. Киркоров, певицы Ани Лорак и звезда "Дом-2", а также другие участники события с оторопевшими лицами уставились на гостя.

Филипп Бедросович с перепугу даже ухватился за оголенную коленку Бузовой и коснулся той же части тела Лорак - и это все одновременно - певец зря время не теряет.

"Чтооо?!! Гринч все-таки украл Рождество? 😳 Когда с крутой компанией @anilorak @buzova86 на Новый Год заказали Деда Мороза версии 20.20 🎅🏼 Но пришёл #Роспотребнадзор 🆘", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, шуточный кадр многим понравился:

"Какие лица у всех! 😯 Наверно будет интересная новогодняя история! 👍🔥"

"Картина Репина "Приплыли"😉🙊"

"Оригинальное фото 😂🔥"

"Какой год, такой и Дед Мороз 🤷🏻‍♀️"

"Взрослая сказка😍😍😍!"

"Филиппу повезло, есть за кого схватиться от испуга...😂🤣😷"

"😂Фото прелесть.Рассмешили.😂"

"❤️Кто скрывается под маской??? Ваши предположения?" - "Басков конечно😂"

Ранее мы сообщали, Киркоров удивил видом в необычном платье-халате с изображением голого мужчины с бородой. Растрепанный артист развел руки в разные стороны, дабы публика смогла полюбоваться его нарядом.

"Настроение - перевоплощаться!", - подписал кадр поп-король.

Напомним, стареющий Киркоров снял парик и показал Бузовой, как выглядит на самом деле: «Были бы идеальной парой».

Как сообщала Politeka, круглощекий Киркоров со свежей завивкой впечатлил придирчивую Собчак и "любовницу" Меладзе.

Также Politeka писала, что Ани Лорак свела Киркорова с ума роскошным образом, Бузова устроила сцену ревности.