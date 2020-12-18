Актриса Христина Асмус заінтригувала цікавим фото, яке публіка тут же охрестила "головоломкою"

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Інстстаграм, на якому постала з донькою Анастасією від коміка Гаріка Харламова.

І мама, і її 6-річна спадкоємиця були в схожих нарядах і без взуття: в спортивних штанях і широких футболках, тільки дівчинка в білій, а Христина - чорній.

Актриса схопила дитину й підняла над підлогою, одночасно з цим вони обидві високо задерли по одній ніжці. З першого погляду і не розбереш, де чиє тіло: через однаковий колір штанів здається, що мати з донькою злилися, як сіамські близнюки.

"Сімейний аттитюд 🤪", - підписала кадр Асмус.

Користувачі бурхливо обговорили побачене, багатьох здивувало, як сильно підросла Настя - скоро переплюне маму.

"Де чиї ноги? 😅😂🙄"

"😄...цікавий знімок))"

"Я довго намагалася вникнути де чиє тіло😀Здорово вийшло!!!😉😍"



"Прикольно вийшло😂навіть цікаво, як би цю підтримку назвали в синхронному плаванні. Напевно пропелер 😄 🚁"

"На цій фотці здається, ніби ваша дочка сильно виросла 😃"

"Із серії - здалося 😂 😂 "

"Головоломка😂 красуні 😍"

"Настьонка вся в маму❤️ Розумничка😘"

"Круто💥 💥 💥 відразу й не зрозуміло хто де 😊"

Раніше ми повідомляли, Асмус нещодавно кардинально змінила зовнішність - з натуральної блондинки перетворилася в короткострижену брюнетку. Зірка зізналася, що пішла на це, заради нової ролі.

Хоча надалі Христина показала себе в світлій перуці, та ще й кучерявій.

«А це мені купили перуку, щоб я зі своїм волоссям грала. (Коли ще не можна було про фарбування розповідати). Вогонь, я щитаю. Новорічний образ готовий", - посміялася над собою Христина.

Нагадаємо, Асмус в зухвалому образі брюнетки зізналася, що знову готується змінити зовнішність: «після розлучення тягне на...».

Як повідомляла Politeka, Асмус в образі фатальної брюнетки розкрила причину» заплаканих " очей.

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