Актриса Кристина Асмус заинтриговала любопытным фото, которое публика тут же окрестила "головоломкой"

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстстаграм, на котором предстала с дочкой Анастасией от комика Гарика Харламова.

И мама, и ее 6-летняя наследница были в похожих нарядах и без обуви: в спортивных штанах и широких футболках, только девочка в белой, а Кристина - черной.

Актриса схватила малышку и подняла над полом, одновременно с этим они обе высоко задрали по одной ножке. С первого взгляда и не разберешь, где чье тело: из-за одинакового цвета штанов кажется, что мать с дочкой слились, как сиамские близнецы.

"Семейный аттитюд 🤪", - подписала кадр Асмус.

Пользователи бурно обсудили увиденное, многих изумило, как сильно подросла Настя - скоро переплюнет маму.

"Где чьи ноги? 😅😂🙄"

"😄...интересный снимок))"

"Я долго пыталась вникнуть где чьё тело😀Здорово получилось!!!😉😍"



"Прикольно получилось😂Даже интересно, как бы эту поддержку назвали в синхронном плавании. Наверно пропеллер😄🚁"

"На этой фотке кажется, как будто Ваша дочь сильно выросла 😃"

"Из серии - показалось 😂😂"

"Головоломка😂 красотки 😍"

"Настёнка вся в маму❤️ Умничка😘"

"Круто💥💥💥 сразу и не понятно кто где 😊"

Ранее мы сообщали, Асмус недавно кардинально изменила внешность - из натуральной блондинки превратилась в короткостриженную брюнетку. Звезда призналась, что пошла на это, ради новой роли.

Хотя в дальнейшем Кристина показала себя в светлом парике, да еще и кучерявом.

«А это мне купили парик, чтобы я спектакли типа со своими волосами играла. (Когда ещё нельзя было об окрашивании рассказывать). Огонь, я щитаю. Новогодний образ готов», - посмеялась над собой Кристина.

Напомним, Асмус в дерзком образе брюнетки призналась, что снова готовится изменить внешность: «После развода тянет на…».

Как сообщала Politeka, Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз.

Также Politeka писала, что съемки Асмус с Охлобыстиным пошли не по плану, актриса взбудоражила пикантными фото: «на бабочку похожа».