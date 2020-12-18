Актриса Кристина Асмус заинтриговала любопытным фото, которое публика тут же окрестила "головоломкой"
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстстаграм, на котором предстала с дочкой Анастасией от комика Гарика Харламова.
И мама, и ее 6-летняя наследница были в похожих нарядах и без обуви: в спортивных штанах и широких футболках, только девочка в белой, а Кристина - черной.
Актриса схватила малышку и подняла над полом, одновременно с этим они обе высоко задрали по одной ножке. С первого взгляда и не разберешь, где чье тело: из-за одинакового цвета штанов кажется, что мать с дочкой слились, как сиамские близнецы.
"Семейный аттитюд 🤪", - подписала кадр Асмус.
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Пользователи бурно обсудили увиденное, многих изумило, как сильно подросла Настя - скоро переплюнет маму.
"Где чьи ноги? 😅😂🙄"
"😄...интересный снимок))"
"Я долго пыталась вникнуть где чьё тело😀Здорово получилось!!!😉😍"
"Прикольно получилось😂Даже интересно, как бы эту поддержку назвали в синхронном плавании. Наверно пропеллер😄🚁"
"На этой фотке кажется, как будто Ваша дочь сильно выросла 😃"
"Из серии - показалось 😂😂"
"Головоломка😂 красотки 😍"
"Настёнка вся в маму❤️ Умничка😘"
"Круто💥💥💥 сразу и не понятно кто где 😊"
Ранее мы сообщали, Асмус недавно кардинально изменила внешность - из натуральной блондинки превратилась в короткостриженную брюнетку. Звезда призналась, что пошла на это, ради новой роли.
Хотя в дальнейшем Кристина показала себя в светлом парике, да еще и кучерявом.
«А это мне купили парик, чтобы я спектакли типа со своими волосами играла. (Когда ещё нельзя было об окрашивании рассказывать). Огонь, я щитаю. Новогодний образ готов», - посмеялась над собой Кристина.
Напомним, Асмус в дерзком образе брюнетки призналась, что снова готовится изменить внешность: «После развода тянет на…».
Как сообщала Politeka, Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз.
Также Politeka писала, что съемки Асмус с Охлобыстиным пошли не по плану, актриса взбудоражила пикантными фото: «на бабочку похожа».