Популярного українського музиканта Андрія Данилка, якого знають за образом Вєрки Сердючки, помітили під час відпочинку з продюсером гурту " ласкавого мая»

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Скоро новорічні канікули. Я підбираю собі хорошу кухню і хочу приготувати щось новеньке. Хочу поділитися з вами тим, що я ніколи не робив, але на ці свята обов'язково приготую і пригощу свого сина Ілюшу і мою прекрасну Ольгу цими стравами», - розповів Андрій Разін.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити захмелілого продюсера в оточенні Данилка і ще кількох чоловіків. Компанія весело відпочиває з алкоголем.

До цього ми розповідали, що український музикант Андрій Данилко, якого знають завдяки образу Вєрки Сердючки, світився від щастя поруч зі співачкою Тіною Кароль

У мережі оприлюднили архівний знімок, на якому Тіна у відвертій сукні з дуже глибоким декольте тісно притулилася до артиста. Красуня широко посміхалася і дивилася в кадр. Серйозний Данилко теж розцвів поруч з пишногрудою красунею. Видно було, що йому приємна увага співачки.

Нагадаємо, що Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком: "куди Сердючка дивиться?".

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