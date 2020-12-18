Популярна модель і співачка Соня Євдокименко, яка є онукою виконавиці Софії Ротару, похвалилася відпочинком з нареченим-мільйонером

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Дух Різдва", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику видно, як Соня разом з хлопцем катаються на роликах. Пара виглядає задоволеною і щасливою. Однак через те, що кадри були викинуті в карусель Stories, шанувальники Євдокименка не могли висловити слова захоплення кумиром.

Як повідомлялося до цього, починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Роатару, здивувала соковитим кадром.

19-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій міні-сукні леопардового забарвлення.

Образ доповнили стильні білі кросівки, шкіряна сумочка коричневого кольору і строката захисна маска на обличчі.

Соня показала себе в повний зріст: засмаглі ніжки красуні здатні звести з розуму будь-кого.

Нагадаємо, що внучка Ротару скинула піджак і показала, що дістанеться нареченому-мільйонеру: "заслуговуєш мільярдера"

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.

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