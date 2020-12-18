Популярная модель и певица Соня Евдокименко, которая является внучкой исполнительницы Софии Ротару, похвасталась отдыхом с женихом-миллионером
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Дух рождества», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике видно, как Соня вместе с парнем катаются на роликах. Пара выглядит довольной и счастливой. Однако из-за того, что кадры были выброшены в карусель Stories, поклонники Евдокименко не могли высказать слова восхищения кумиром.
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Как сообщалось до этого, начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Роатару, изумила сочным кадром.
19-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном мини-платье леопардовой расцветки.
Образ дополнили стильные белые кроссовки, кожаная сумочка коричневого цвета и пестрая защитная маска на лице.
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Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.
Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».