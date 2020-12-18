Українська фотограф Соня Плакидюк з проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила розкішним танцем з подругою Дашею Астаф'євою

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці красуні в Instagram.

"Рубрика" даю кроля», генеральна репетиція з Дашею Астаф'євою", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Плакидюк виконує запальний танець разом з Астаф'євою, а під кінець обидві красуні обіймаються і застигають у спокусливих позах.

"Можемо собі дозволити в коханій..." - коротко відповіла сама Астаф'єва.

Звернемо увагу, що шанувальники Плакидюк були в неймовірному захваті від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Кішки", " ось така природна, ви найкрасивіша. Ви Рижик за природою і характер у вас руденькі», «шикарні дівчата», «це можна переглядати вічно», «Боже, як я обожнюю, коли ви робите так губкою) як зайчик», "вам не можна бути удвох в одному кадрі - очі розбігаються, тому що не знаєш на яку з красунь дивитися", - пишуть вони.

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