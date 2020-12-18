Украинская фотограф Соня Плакидюк из проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила роскошным танцем с подругой Дашей Астафьевой

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице красотки в Instagram.

«Рубрика «даю кроля», генеральная репетиция с Дашей Астафьевой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Плакидюк исполняет зажигательный танец вместе с Астафьевой, а под конец обе красотки обнимаются и застывают в соблазнительных позах.

«Можем себе позволить в любимой…» - коротко ответила сама Астафьева.

Обратим внимание, что поклонники Плакидюк были в невероятном восторге от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Кошки», «Вот такая природная, вы самая красивая. Вы рыжик по природе и характер у вас рыженьки», «шикарные девушки», «это можно пересматривать вечно», «Боже, как я обожаю, когда вы делаете так губкой) как зайчик», «вам нельзя быть вдвоём в одном кадре- глаза разбегаются, потому что не знаешь на какую из красоток смотреть», - пишут они.

Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" раскрыла пикантную деталь отношений с Астафьевой

А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» вскружила голову пышными формами и румяными щечками

Также Politeka писала, что Астафьева соблазнила видом в образе развратной "бабочки", облачившись в латекс