Украинская фотограф Соня Плакидюк из проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила роскошным танцем с подругой Дашей Астафьевой
Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице красотки в Instagram.
«Рубрика «даю кроля», генеральная репетиция с Дашей Астафьевой», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Плакидюк исполняет зажигательный танец вместе с Астафьевой, а под конец обе красотки обнимаются и застывают в соблазнительных позах.
«Можем себе позволить в любимой…» - коротко ответила сама Астафьева.
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Обратим внимание, что поклонники Плакидюк были в невероятном восторге от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
«Кошки», «Вот такая природная, вы самая красивая. Вы рыжик по природе и характер у вас рыженьки», «шикарные девушки», «это можно пересматривать вечно», «Боже, как я обожаю, когда вы делаете так губкой) как зайчик», «вам нельзя быть вдвоём в одном кадре- глаза разбегаются, потому что не знаешь на какую из красоток смотреть», - пишут они.
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