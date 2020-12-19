Анна, дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, захопила сміливим образом, подавши приклад прихильницям

Як передає Politeka.net, 24-річна модель і актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно романтичному і брутальному вигляді.

Так, Анна позувала біля новорічної ялинки в чорному шкіряному корсеті і таких же брюках класичного крою. Зверху дівчина накинула піджак, а в руці тримала невелику стильну сумочку. Розкішний лук доповнили загострені чобітки.

Королівський шарм Анни підкреслило її пишне волосся, ідеально укладене на плечах. Так і хочеться сказати - "породиста" красуня.

У підписі дочка актриси Анастасії Заворотнюк заговорила про корсети, вона впевнена, що останні здатні привнести "родзинку" в будь-який наряд.

"Будь-яка жінка в корсеті - королева. Корсет підкреслює красиві вигини жіночого тіла і всі його переваги. У всі часи жінки мали в своєму гардеробі корсет, він хороший до вечірніх нарядів, в святкові, урочисті дні і в якісь особливі дати. Корсет прикрасить навіть будь-який літній наряд. Мода, як завжди циклічна, йде і повертається знову. Але нам з вами дуже пощастило, зараз корсет є трендом🖤", - поділилася своїми думками модель.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Анюта, як завжди чудова! 🥰 Корсети ніколи не носила, але треба спробувати.😊❤️"

"Волосся у вас шикарне😍"

"Шикарно виглядаєте😻"

"Лялечка 😍"

"Корсет - це порятунок 👌"

"Ти сама елегантність 🗝️😍"

"І свічка як корона👍 😍 ⚘дуже красиво"

"Афродіта нервово курить в сторонці 😁"

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