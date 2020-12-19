Анна, дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, захопила сміливим образом, подавши приклад прихильницям
Як передає Politeka.net, 24-річна модель і актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно романтичному і брутальному вигляді.
Так, Анна позувала біля новорічної ялинки в чорному шкіряному корсеті і таких же брюках класичного крою. Зверху дівчина накинула піджак, а в руці тримала невелику стильну сумочку. Розкішний лук доповнили загострені чобітки.
Королівський шарм Анни підкреслило її пишне волосся, ідеально укладене на плечах. Так і хочеться сказати - "породиста" красуня.
У підписі дочка актриси Анастасії Заворотнюк заговорила про корсети, вона впевнена, що останні здатні привнести "родзинку" в будь-який наряд.
Комаров, партнер Саніної, Лілія Ребрик та інші знайшли своє кохання на "Танцях з зірками": фото найкрасивіших пар
Трагічно обірвалося життя юної дочки російського мільярдера, фото: "Відзначала День народження"
Як у звичайному житті виглядають Ксенія Мішина, Каменських, Нікітюк та інші зірки: фото без макіяжу і пафосу
Постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся: "Бідна, говорить вже ледь-ледь"
"Будь-яка жінка в корсеті - королева. Корсет підкреслює красиві вигини жіночого тіла і всі його переваги. У всі часи жінки мали в своєму гардеробі корсет, він хороший до вечірніх нарядів, в святкові, урочисті дні і в якісь особливі дати. Корсет прикрасить навіть будь-який літній наряд. Мода, як завжди циклічна, йде і повертається знову. Але нам з вами дуже пощастило, зараз корсет є трендом🖤", - поділилася своїми думками модель.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Анюта, як завжди чудова! 🥰 Корсети ніколи не носила, але треба спробувати.😊❤️"
"Волосся у вас шикарне😍"
"Шикарно виглядаєте😻"
"Лялечка 😍"
"Корсет - це порятунок 👌"
"Ти сама елегантність 🗝️😍"
"І свічка як корона👍 😍 ⚘дуже красиво"
"Афродіта нервово курить в сторонці 😁"
Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк з'явилася у всьому чорному і ошелешила зізнанням: «Скільки сліз, нервів...».
Як повідомляла Politeka, дочка онкохворої Заворотнюк в білій сукні несподівано звернулася за допомогою: "ніхто не бере...".
Також Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк в "волохатому" ТОПі здивувала схожістю з актрисою: "копія мама!".