Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", нарешті, зробила свій вибір, але раптово нарвалася на жорстку критику

Фінал проекту, як відомо, відбувся 18 грудня. Мішина вибирала з двох фіналістів: 32-річного бізнесмена Олексія Тригубенка і 34-річного сценариста з "Квартал 95" Олександра Еллерта. І хоч обидва чоловіки зізналися їй у полум'яному коханні, дівчина все ж змушена була засмутити одного з них. Переможцем став Еллерт - саме йому Ксенія сказала "так" на пропозицію руки і серця.

Багато фанатів проекту поспішили висловити своє розчарування вибором Мішиної. На що дівчина гостро відреагувала, зробивши відповідний пост в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Ксенія супроводила пронизливу промову фото в червоній сукні з довжелезним шлейфом.

"Не приховую, що мені було боляче читати таку кількість токсичних і образливих коментарів на адресу мене і мого рішення лише тому, що я пішла за велінням серця... Я розумію вас, переглянувши змонтований за певними законами жанру відео матеріал, дуже складно судити про те, хто яка людина і вже тим більше заглядати в майбутнє, вирішуючи чи правильно я вчинила. Якщо вже бути зовсім відвертою, я увійшла в ті двері, які відкрилися мені з найпершої зустрічі. Багато з вас справедливо помітили, що іскра між мною і моїм обранцем виникла ще на самому початку шоу... Жінки, милі, ми повинні бути добрішими один до одного. Поки ви не дасте розуміння, любов, прийняття і повагу іншим, ви не зможете дати це перш за все самі собі!", - вибухнула Ксенія, звернувшись до українок.

Користувачі підтримали Мішину після її емоційних слів:

"Це правильний вибір!!❤️"

"Не звертай уваги на стадо"

"Спасибі, що залишила Льошу нам!💋🙈"

"Ось і не слухай нікого, перемогла любов) це тільки твій вибір і тільки твоє життя, ти щаслива і це головне 😘 не парься про думку нікчемних людців ☝"

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина вибрала Еллерта, астролог розповіла, що їх чекає в майбутньому: "для щастя недостатньо..."