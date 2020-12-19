Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", наконец, сделала свой выбор, но внезапно нарвалась на жесткую критику

Финал проекта, как известно, состоялся 18 декабря. Мишина выбирала из двух финалистов: 32-летнего бизнесмена Алексея Тригубенко и 34-летнего сценариста из "Квартал 95" Александра Эллерта. И хоть оба мужчин признались ей в пламенной любви, девушка все же вынуждена была огорочить одного из них. Победителем стал Эллерт - именно ему Ксения сказала "да" на предложение руки и сердца.

Многие фанаты проекта поспешили высказать свое разочарование выбором Мишиной. На что девушка остро отреагировала, сделав соответствующий пост в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ксения сопроводила пронзительную речь фото в красном платье с длиннющим шлейфом.

"Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца... Я понимаю вас, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видео материал, очень сложно судить о том, кто какой человек и уж тем более заглядывать в будущее, решая правильно ли я поступила. Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу... Женщины, милые, мы должны быть добрее друг к другу. Пока вы не дадите понимания, любви, принятия и уважения к другим, вы не сможете дать это прежде всего сами себе!", - взорвалась Ксения, обратившись к украинкам.

Пользователи поддержали Мишину после ее эмоциональных слов:

"Это правильный выбор!!❤️"

"Не обращай внимания на стадо"

"Спасибо, что оставила Лешу нам!💋🙈"

"Вот и не слушай никого , победила любовь ) Это только твой выбор и только твоя жизнь , ты счастлива и это главное 😘 Не парься о мнении никчёмных людишек☝🏻"

Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта, астролог рассказала, что их ждет в будущем: "Для счастья недостаточно..."