Володимир один з перших прокоментував

Танцюючий нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, здивувала витівкою

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Босонога брюнетка сіла на підлогу поруч з новорічною ялинкою, при повному "параді", в кремовій сукні, з ідеальною укладкою та яскравим макіяжем.

Христина трохи задерла поділ, блиснувши стрункими ніжками, а також похвалилася фантастичним декольте, не надівши бюстгальтера.

Горняк зазирнула в одну з коробочок під ялинкою, не приховуючи свого захоплення.

"Дорогі мої, ну що, почнемо-з!!!!!", - йдеться в підписі. Дівчина презентувала власні набори з косметичними засобами, які має намір вдало продати.

Одним з перших пост прокоментував її чоловік.

"🔥зараз розметуть, я б так і зробив 💪", - написав Остапчук.

Раніше ми повідомляли, Христина показала кадри з вечірки, на якій вони з чоловіком, судячи з усього, відпалили по повній.

На одному з кадрів, дівчина козирнула "нескінченними" ніжками в сукні з розпусним розрізом до стегна. При цьому Остапчук на задньому плані "валявся" на підлозі з пляшкою шампанського. І невідомо, від чого більше захмелів ведучий - від виду такої краси, або все ж алкоголю.

На інших знімках парочка дуріла і кривлялася - схоже, що їм було дуже весело.

"Йде обертом голова...", - співається в пісні, якою супроводила пост Христина.