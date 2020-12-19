Танцюючий нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, здивувала витівкою
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.
Босонога брюнетка сіла на підлогу поруч з новорічною ялинкою, при повному "параді", в кремовій сукні, з ідеальною укладкою та яскравим макіяжем.
Христина трохи задерла поділ, блиснувши стрункими ніжками, а також похвалилася фантастичним декольте, не надівши бюстгальтера.
Горняк зазирнула в одну з коробочок під ялинкою, не приховуючи свого захоплення.
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"Дорогі мої, ну що, почнемо-з!!!!!", - йдеться в підписі. Дівчина презентувала власні набори з косметичними засобами, які має намір вдало продати.
Одним з перших пост прокоментував її чоловік.
"🔥зараз розметуть, я б так і зробив 💪", - написав Остапчук.
Раніше ми повідомляли, Христина показала кадри з вечірки, на якій вони з чоловіком, судячи з усього, відпалили по повній.
На одному з кадрів, дівчина козирнула "нескінченними" ніжками в сукні з розпусним розрізом до стегна. При цьому Остапчук на задньому плані "валявся" на підлозі з пляшкою шампанського. І невідомо, від чого більше захмелів ведучий - від виду такої краси, або все ж алкоголю.
На інших знімках парочка дуріла і кривлялася - схоже, що їм було дуже весело.
"Йде обертом голова...", - співається в пісні, якою супроводила пост Христина.
Нагадаємо, над Остапчуком і його дружиною познущалися на очах у всіх, телеведучий зірвався
Також Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука у спокусливому бікіні зробила важливе зізнання