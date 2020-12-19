Тут є, чим помилуватися

Американська фітнес-модель Ана Чері звела з розуму шанувальників, показавшись в спокусливому новорічному вбранні й побешкетувавши з цукеркою

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Це моє миле відео", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на ролику Чері постає перед шанувальниками в міні-спідниці, гетрах і спокусливій білизні, грайливо покусуючи цукерку.

"Не передати словами, як я захоплений" « "неймовірно крута робота», «позаземна», «ти тут просто сіяєш», «неперевершений вигляд», «вау, дуже крута», «розкішна красоточка», "ось це Я розумію Санта, всім би такого", - пишуть її шанувальники.

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Так, цього разу на фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, Ана показала сміливий і одночасно з тим простий образ. Спортсменка постала в одній чорній білизні скромного дизайну, а також теплій кофті пудрового відтінку, яку скинула з плечей для більш відвертого вигляду.

Шанувальники високо оцінили витівку кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

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