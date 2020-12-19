Популярна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вразила розкішною фігурою на відпочинку

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Умиротворення душі🤍 місце, де не хочеться ні про що думати, хочеться просто милуватися бурхливим океаном, шикарним пляжем з білим піском і гойдаються від вітру пальмами. Місце, де кожне фото без фільтрів виходить як картинка, де люди добріші і життєрадісніші, тому що живуть з видом на рай, і отримують задоволення від усього, що їх оточує», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Білодід позує в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює її витончену фігуру.

"Ох і Даша. Одна краса" « " дитинко бомбічна! Повертайся вже до нас", "ти дуже красива», «чарівна леді», «кайфова», "рай на Землі", - пишуть її шанувальники.

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Серія фотографій з'явилася у дзюдоїстки в Instagram. Красуня була одягнена в розкішне біле плаття, яке сильно задралося від вітру і бурхливих хвиль. Дівчина сиділа на гойдалках, які були зроблені прямо над морськими хвилями. Білодід виглядала як богиня краси, яка вийшла з морських хвиль. Особливо красивим виявилося фото на заході сонця. Дівчина тримала в руках спідницю від вже мокрої сукні і позувала на камеру.

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