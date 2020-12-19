Популярная украинская дзюдоистка Дарья Билодид впечатлила роскошной фигурой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Умиротворение души🤍 Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами. Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай, и получают удовольствие от всего, что их окружает», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Билодид позирует в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее точеную фигуру.

«Ох и Даша. Одна красота», «деточка бомбическая! Возвращайся уже к нам», «ты очень красивая», «волшебная леди», «кайфовая», «рай на Земле», - пишут ее поклонники.

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Серия фотографий появилась у дзюдоистки в Инстаграм. Красотка была одета в роскошное белое платье, которое сильно задралось от ветра и бушующих волн. Девушка сидела на качелях, которые были сделаны прямо над морскими волнами. Билодид выглядела как богиня красоты, которая вышла из морских волн. Особенно красивым оказалось фото на закате солнца. Девушка держала в руках юбку от уже мокрого платья и позировала на камеру.

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