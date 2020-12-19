Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила прикинутися скромницею, але вибрала для цього невдалий наряд

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Килим-літак. #анастасіяволочкова #волочкова #балет # Росія #москва #любов # радість # enjoy #love # спорт #краса", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Волочкова позує, стоячи біля рояля на тлі килима на стіні. Однак для образу знаменитість вибрала недостатньо вдалий наряд: блакитне міні-плаття з декольте. Образ вона доповнила блакитними туфлями.

Вже традиційно, що Волочкова тримає коментарі до своїх закритими через те, що користувачі масово висловлюють невдоволення поведінкою знаменитості.

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"Завжди в польоті. У балеті, в спорті й житті», - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії Волочкова позує на тренажері для спини. Чомусь зірка вирішила залізти на нього, похвалившись фірмовим «розкоряком».

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