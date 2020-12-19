Популярна українська модель Міла Кузнєцова похвалилася 15-м розміром бюста, примірявши вбрання з декольте

Як розповідає Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе на сторінці Instagram.

"Улюблені мої, з днем святого Миколая! Найголовніше у нас сьогодні здоров'я, любов і взаєморозуміння! Бажаю всього найкращого і маленького дива!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з декольте, через що її шанувальники прийшли в «дикий» захват.

"Фантастична Краса«,» неймовірний вид«,» позаземна«,» ось це розкішний вигляд«,» виглядаєш просто неймовірно", – пишуть вони.

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На фото Міла позує в блузці з великим декольте, під якою можна побачити бюстгальтер. Волосся красуня зібрала у хвіст, а образ доповнила цікавими сережками. Дівчина здалася на фото крупним планом і дала насолодитися пишним бюстом, який ось-ось розірве тоненьку тканину.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі, так як фото було викинуто в сторіс Instagram.

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