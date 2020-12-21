Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе в свіжому образі
На фото Леся показала своє обличчя. Дівчина навела красу і хвалилася ефектним мейкапом. Червоні губи доповнили образ телеведучої, додавши йому особливої пікантності. На другому кадрі Нікітюк вже показала, хто займався нею в гримерці. На тлі можна побачити кілька чоловіків, з якими зірка сміялася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "гаряче".
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Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк постала в стильному образі.
Цього разу білява кокетка змусила заздрити своїй красі. Нікітюк одягла чорну футболку, яка обтягнула шикарні форми.
Також телеведуча позувала в тісних джинсах, красиво виділили її стегна і талію.
Завершили образ зірки стильні прикраси.
Нагадаємо, скандальну Никитюк" обчистили " прямо на зйомках, зірка розкрила деталі
А ще Politeka писала, що Нікітюк подалася в співачки і готується до дуету зі справжньою зіркою
Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк молить українців про допомогу, на кону життя дитини