Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе в свіжому образі

На фото Леся показала своє обличчя. Дівчина навела красу і хвалилася ефектним мейкапом. Червоні губи доповнили образ телеведучої, додавши йому особливої пікантності. На другому кадрі Нікітюк вже показала, хто займався нею в гримерці. На тлі можна побачити кілька чоловіків, з якими зірка сміялася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розбирають наречену", - підписала фотографію красуня

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "гаряче".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк постала в стильному образі.

Цього разу білява кокетка змусила заздрити своїй красі. Нікітюк одягла чорну футболку, яка обтягнула шикарні форми.

Також телеведуча позувала в тісних джинсах, красиво виділили її стегна і талію.

Завершили образ зірки стильні прикраси.

Ми писали, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала цікаве відео зі спортзалу.

Нікітюк показала відео, на якому відображено, як вона в тісних лосинах і ТОПі займається на орбітреку, а подружка знімає її на телефон. Варто відзначити, що кадри зняті подружкою і вид тренування Лесі з боку помітно відрізняються.

Нагадаємо, скандальну Никитюк" обчистили " прямо на зйомках, зірка розкрила деталі

А ще Politeka писала, що Нікітюк подалася в співачки і готується до дуету зі справжньою зіркою

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