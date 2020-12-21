Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в максимально гарячому образі

На фото Лексі позувала в леопардовому вбранні з бретельками для панчіх. Образ красуня доповнила леопардовими чобітьми вище коліна. Модель спокусливо вигнулася, демонструючи своє бажання і ефектне тіло. Волосся дівчина зібрала в хвостик, а очі закрила від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядаєш так чудово", "приголомшливо виглядає Лексі"," Ух ти найгарячіша", " Ось це так! Так чудова!", "Абсолютно чудово", "ви приголомшлива і дуже сексуальна дівчина", "екстремальні, чудові вигини", "Дорогоцінна, я хотів би, щоб ви відповіли на Мої коментарі", "надзвичайно красива, чиста чуттєвість"," я дорожу найкращим і завжди моїм фаворитом"," Ти виглядаєш неймовірно чудово", " Почуй мій рев! Чи можу я бути леді Тарзан? Завжди так добре!".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай захопила фігурою в сірому спортивному костюмі.

На своїх фото в Instagram дівчина постійно підкреслює достоїнства всіма можливими способами. І цей раз не був винятком. Спортсменка повернулася до камери напівбоком і продемонструвала пружні форми в сірих лосинах.

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