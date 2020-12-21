Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в максимально горячем образе

На фото Лекси позировала в леопардовом наряде с бретельками для чулков. Образ красотка дополнила леопардовыми сапогами выше колена. Модель соблазнительно выгнулась, демонстрируя свое желание и эффектное тело. Волосы девушка собрала в хвостик, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядишь так великолепно", "Потрясающе выглядит Лекси", "Ух ты самая горячая", "Вот Это Да! Так великолепна!", "Абсолютно великолепно", "Вы потрясающая и очень сексуальная девушка", "Экстремальные, великолепные изгибы", "Драгоценная, я хотел бы, чтобы вы ответили на мои комментарии", "Необычайно красивая, чистая чувственность", "Я дорожу самым лучшим и всегда моим фаворитом", "Ты выглядишь невероятно великолепно", "Услышь мой рев! Могу ли я быть леди Тарзан? Всегда так хорошо!".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай восхитила фигурой в сером спортивном костюме.

На своих фото в Инстаграм девушка постоянно подчеркивает достоинства всеми возможными способами. И этот раз не был исключением. Спортсменка повернулась к камере полубоком и продемонстрировала упругие формы в серых лосинах.

Напомним, подвыпившая фитнес-модель Лекси Кай еле удержала "подружек" в роскошном декольте

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