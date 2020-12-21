Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе в незвичайному образі

На фото Чері позує в шортиках і ТОПі. Красуня залізла на стіл. Дівчина посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Модель ручками показала знак сердечка, виділяючи свій бюст, завдяки чому кадр вийшов досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми сподіваємося, що ваші вихідні пройдуть відмінно, і ви будете в безпеці. Надсилаю вам всі позитивні думки, і ми побачимося вранці о 9:00 за тихоокеанським стандартним часом для тренування в режимі реального часу!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Королева", "цей набір красиво виглядає на тобі", "Ох, красуня", "чудово".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері звела з розуму шанувальників, показавшись в спокусливому новорічному вбранні і побешкетувавши з цукеркою.

"Це моє миле відео", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на ролику Чері постає перед шанувальниками в міні-спідниці, гетрах і спокусливій білизні, грайливо покусуючи цукерку.

"Не передати словами, як я захоплений", "неймовірно крута робота», «позаземна», "ти тут просто сяєш", - пишуть фанати.

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