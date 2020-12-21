Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя в необычном образе

На фото Чери позирует в шортиках и топе. Красотка залезла на стол. Девушка улыбалась, а волосы оставила распущенными. Модель ручками показала знак сердечка, выделяя свой бюст, благодаря чему кадр вышел довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы надеемся, что ваши выходные пройдут отлично, и вы будете в безопасности. Отправляю вам все положительные мысли, и мы увидимся утром в 9:00 по тихоокеанскому стандартному времени для тренировки в режиме реального времени!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Королева", "Этот набор красиво смотрится на тебе", "Ох, красотка", "Великолепно".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери свела с ума поклонников, показавшись в соблазнительном новогоднем наряде и пошалив с конфетой.

«Это мое милое видео», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике Чери предстает перед поклонниками в мини-юбке, гетрах и соблазнительном белье, игриво покусывая конфету.

«Не передать словами, как я восхищен», «невероятно крутая работа», «внеземная», «ты здесь просто сияешь», - пишут фанаты.

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