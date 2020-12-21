Оля Полякова, Настя Каменських, Ані Лорак та інші зірки показали королівські образи

На фото Оля позує в срібній сукні і з короною на голові. Красуня вибрала таке вбрання для отримання нагороди за кращу пісню 2020 року. Дівчина доповнила образ каблуками, які підкреслили ідеальні ніжки співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже здалася Ані Лорак. Зірка була в шикарному вбранні і з великою короною на голові. Красуня стояла на сцені, тримаючи в руці мікрофон. Знімок вийшов ефектним і зачаровує.

Закриває трійку Настя Каменських. Зірка була в піджаку і з невеликою короною на голові. Волосся красуня залишила розпущеним, а пальчиком торкнулася губи, роблячи кадр трохи пікантним.

На четвертому фото вже здалася модель Міла Кузнєцова. Красуня має не тільки корону на голові, але і Королівський розмір бюста. Дівчина його ледве вмістила в декольте і дала насолодитися пишними "диньками".

На останньому кадрі вже була модель Леоніла Гузь. Дівчина стояла в светрі, а волосся залишила розпущеним. Красуня доповнила образ шикарною короною, яку зірка заслужила за перемогу в конкурсі "Міс Україна 2018".

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