Оля Полякова, Настя Каменских, Ани Лорак и другие звезды показали королевские образы

На фото Оля позирует в серебряном платье и с короной на голове. Красотка выбрала такой наряд для получения награды за лучшую песню 2020 года. Девушка дополнила образ каблуками, которые подчеркнули идеальные ножки певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показалась Ани Лорак. Звезда была в шикарном наряде и с большой короной на голове. Красотка стояла на сцене, держа в руке микрофон. Снимок получился эффектным и завораживающим.

Закрывает тройку Настя Каменских. Звезда была в пиджаке и с небольшой короной на голове. Волосы красотка оставила распущенными, а пальчиком коснулась губы, делая кадр немного пикантным.

На четвертом фото уже показалась модель Мила Кузнецова. Красотка имеет не только корону на голове, но и королевский размер бюста. Девушка его еле вместила в декольте и дала насладиться пышными "дыньками".

На последнем кадре уже была модель Леонила Гузь. Девушка стояла в свитере, а волосы оставила распущенными. Красотка дополнила образ шикарной короной, которую звезда заслужила за победу в конкурсе "Мисс Украина 2018".

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