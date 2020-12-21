Відома модель Демі Роуз показала себе в незвичайному образі

На фото Демі позує в довгому легкому платті, яке вигідно підкреслило всі вигини красуні. Роуз вигнулася, виставляючи бюст вперед. Волосся красуня залишила розпущеним, а в руках щось тримала. Поруч можна побачити жирафа, який тягнувся до моделі. Кадри вийшли кумедними і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на страрнічку знаменитості.

"Історія кохання", - підписала кадр зірка.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже мрійливий", " я люблю це місце !!!!!! Наступного разу, коли я піду з вами, ми принесемо свої арфи і співаємо їм", "Ви, впливові особи, руйнуєте готель-жираф для всіх", "як називається пісня у відео, я забув назву?", "Боже мій, моя мрія", " я так сильно люблю тебе, що мене навіть не хвилює, що ти хочеш в Африку для фото.

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала незвичайний кадр з відпочинку.

Спокусливо вигнувшись, Демі показала переваги в яскраво-жовтому ліфчику з прозорими силіконовими лямками, а через те, що зірка нахилилася вперед, створюється враження, ніби форми зірки ось-ось порвуть купальник:

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