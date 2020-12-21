Известная модель Деми Роуз показала себя в необычном образе

На фото Деми позирует в длинном легком платье, которое выгодно подчеркнуло все изгибы красотки. Роуз выгнулась, выставляя бюст вперед. Волосы красотка оставила распущенными, а в руках что-то держала. Рядом можно увидеть жирафа, который тянулся к модели. Кадры получились забавными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страрничку знаменитости.

"История любви", - подписала кадр звезда.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень мечтательный", "я люблю это место !!!!!! В следующий раз, когда я пойду с вами, мы принесем свои арфы и поем им", "Вы, влиятельные лица, разрушаете отель-жираф для всех", "Как называется песня в видео, я забыл название?", "Боже мой, моя мечта", "Я так сильно люблю тебя, что меня даже не волнует, что ты хочешь в Африку для фото.

Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала необычный кадр из отдыха.

Соблазнительно выгнувшись, Деми показала достоинства в ярко-желтом лифчике с прозрачными силиконовыми лямками, а из-за того, что звезда наклонилась вперед, создается впечатление, будто формы звезды вот-вот порвут купальник:

Напомним, Деми Роуз распахнула пикантный наряд, ошеломив размерами бюста

А еще Politeka писала, что Деми Роуз в прозрачном халате потрясла "кокосами", прогулявшись на побережье

Также Politeka сообщала, что аппетитная Деми Роуз не смогла вместить упругие "булочки" в боди



