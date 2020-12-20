Американська фітнес-модель Ана Чері у трендовому костюмі захопила підтягнутою фігурою

Спортсменка стала популярною після того, як почала ділитися кадрами з тренувань на своїй сторінці в Instagram. При цьому дівчина не приховує, що задоволена результатом. Завдяки різноманітному контенту, Ана змогла навіть відкрити власний онлайн-магазин одягу, який активно показує на своїй фігурі.

Як видно на фото, Фінес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаною фігурою незважаючи на те, що не є худою за звичними стандартами моделінгу.

У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати. Ана, варто підкреслити, навіть в скромних образах робить акцент на достоїнствах фігури, тому ніколи не приховує бюст, одночасно з тим підкреслюючи лінії стегон.

"Проживіть цей день з вдячністю і позитивом!; Милашка; приголомшливо😍 😍 😍; так добре, дитинко👄❤❤❤; наша прекрасна Малятко; чудово це дійсно ти; красива посмішка😊; que Hermosa😘; Анна, ти працюєш, дівчинка; хороша фотка; красиві груди; красива посмішка 🙂; розкішні не тільки волосся; спасибі за цей кадр».

Нагадаємо, нещодавно Чері вирушила на відпочинок, звідки продовжує ділитися навіть архівними фото. Тепер на фан-акаунтах також почали ділитися найвдалішими кадрами з Аною. Наприклад, у в'язаному купальнику з квіточкою і високою посадкою на стегнах спортсменка виглядала дуже спокусливо.

"Ідіть по хвилях 🌊 життя не завжди йде так, як ви планували, і все йде в різних напрямках. Ви не можете зупинити хвилі, але можете навчитися рухатися разом з ними. Вони можуть не вести вас в тому напрямку, який ви запланували, але вони приведуть вас саме туди, де ви повинні бути», - сказано на сторінці.

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