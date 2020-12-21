Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про сяйво

На кадрах Котова здалася в блискучій сукні і на підборах. Красуня гладила своє тіло і демонструвала пристрасть. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а образ модель доповнила макіяжем. Кадри вийшли дуже спокусливими і гарячими, що відразу помітили фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сяй, сяй.Якщо твоє тіло.У темряві побачу не я. Сяй. Для мене біль убитий мотив. Я за тобою по п'ятах. Ти від мене, але Не відлітай. Просто сяй. Просто сяй", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик майже 80 тисяч разів і написали коментарі:

"Осліпла"," переглянула кілька разів, зарядили енергією і позитивом"," яке відео красиве, плаття відпад, дуже красиве", " мелодія у відео. Підкажіть назву", "тобі відмінно підходять обтягуючі сукні, добре виглядаєш", " з наступаючим Новим роком, сяй і світи чарівна зірка!", "Сяєш яскравіше зірки", "Ти занадто ідеальна".

Ми повідомляли, що колишня учасниця тріо ВІА Гра Тетяна Котова приспустила білизну, підкоривши фанатів пружними формами.

Так, на опублікованому знімку Котова позує, приспустивши білизну до межі і спокусливо закинувши руку вгору. Очі красуні при цьому були прикриті пов'язкою. Шанувальників знаменитість позбавила від можливості висловитися про ідеальне тіло кумира, викинувши ролик у себе в каруселі Stories.

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