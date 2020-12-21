Відома співачка Вікторія Смеюха, зірка "НеАнгелів", показала себе на відпочинку

На фото Смеюха позує в Білій шовковій сукні. красуня здалася в пустелі, а на руці тримала сокола. Красуня зробила з ним кілька фото, а також показала короткий ролик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні в Дубаї я познайомилася з ним.

Символ Еміратів на моїй руці, хижак, який може стати помічником в полюванні, а може просто перетворитися на звіра, від якого доведеться захищатися.

Стендаль в "Червоне і чорне" писав про те, що один мандрівник приручив тигра, дружив і грав з ним, але за пазухою завжди тримав заряджений пістолет . Правда, схоже на життя?",- написала красуня.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарна фотка клас красива", "яка ви добра і хороша дівчинка і думки у вас правильні і чисті", "Афродіта", "Віка, хіба можна бути такою красивою?! Ще шейх який вкраде?!)) ", "Ви дуже хоробра дівчина. Не боїтеся ні хижих птахів, ні звіра дикого. Ваша посмішка всіх обеззброїть".

Ми писали, що популярна українська співачка Вікторія Смеюха, учасниця дуету «НеАнгели», похвалилася фігурою на відпочинку.

Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Смеюха позує в крихітному купальнику, який ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру. При цьому на руці у красуні сидить великий папуга.

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