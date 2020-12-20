Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото Кім позувала в топі і капелюшку. Красуня залишила волосся розпущеним. Дівчина дивилася в камеру, хвалячись пишним бюстом, який прямо випирав на знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Кім викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Дорогоцінна Малятко, це треба бачити особисто".
Ми писали, що корейська модель Кім Лі показала в короткому топі місця, якими можна пишатися.
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Цього разу корейська Кардашьян одягла короткий топік без білизни. З тканини випирали найінтимніші деталі, але це ніяк не бентежило красуню. Модель стояла на вулиці, приспустивши шубку, щоб краще продемонструвати розміри, від яких кидає в жар.
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала стильний образ в сукні з глибоким декольте.
На фан-акаунті шанувальники поділилися яскравим фото, на якому Кім позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який досягав чи не до пупка моделі.
Нагадаємо, корейська Кардашьян заворожила розмірами своїх "півкуль" в приспущеній сукні
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян заворожила розмірами своїх "півкуль" в приспущеній сукні
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