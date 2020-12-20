Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Ким позировала в топе и шляпке. Красотка оставила волосы распущенными. Девушка смотрела в камеру, хвастаясь пышным бюстом, который прямо выпирал на снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Ким выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Драгоценная малышка, это надо видеть лично".

Мы писали, что корейская модель Ким Ли показала в коротком топе места, которыми можно гордиться.

В этот раз корейская Кардашьян надела короткий топик без белья. Из ткани выпирали самые интимные детали, но это никак не смущало красотку. Модель стояла на улице, приспустив шубку, чтобы лучше продемонстрировать размеры, от которых бросает в жар.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала стильный образ в платье с глубоким декольте.

На фан-аккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Напомним, корейская Кардашьян заворожила размерами своих "полушарий" в приспущенном платье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян заворожила размерами своих "полушарий" в приспущенном платье

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